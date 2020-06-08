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Kütüphanedeki kitaplar ultraviyole ışınlarla sterilize ediliyor

Kayseri'de, belediyeye ait 3 kütüphaneye koronavirüs tedbirleri kapsamında ultraviyole (UV) ışınları yayan cihaz yerleştirildi.
 08 Haziran 2020 19:21
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Kütüphanedeki kitaplar ultraviyole ışınlarla sterilize ediliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yapımı tamamlanan Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp ve Argıncık Semt kütüphanelerine koronavirüs tedbirleri kapsamında UV ışınları yayan cihaz yerleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde de bulunan streil cihaz, 5 kitabı aynı anda 1 dakika içerisinde temizliyor.

'BİR DAKİKADA STERİL KİTAP'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, belediyeye ait 7 kütüphane bulunduğunu söyleyerek, "Bu kütüphanelerin 3'üne pandemi döneminde olduğumuz ve daha sonra da kullanılmak üzere ultraviyole ışınları yayan kitap steril etme cihazı yerleştirdik. İçerisinde ultraviyole ışınları var.

Kitaplarımız emanetten geldikten sonra içerisine koyup düğmesine bastığımızda 1 dakika içerisinde kitaplar sterilize oluyor" dedi. Öte yandan, kentte bulunan 4 kütüphane için de aynı cihazların siparişinin verildiği bildirildi.
DHA
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