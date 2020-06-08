İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor
|08 Haziran 2020 19:22
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ardından başlayan normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da, yeni haftanın ilk günü mesai sonrası bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Günlerce sessizliğe bürünen kent, normalleşme adımlarıyla yeniden eski günlerine dönüyor. Çalışanların yeniden işbaşı yapmasıyla kentte trafik yoğunluğunun da arttığı gözleniyor.
Haftanın ilk iş günü mesai bitiminde, Şişli-Beşiktaş bölgesinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle Beşiktaş sahil yolunda trafik oluştu.
Avrupa Yakası'nda D-100 karayolunda Haliç'ten Avcılar'a kadar araç yoğunluğu gözlenirken, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü yönünde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Anadolu Yakası'nda TEM otoyolu Ataşehir mevkisinde her iki yönlü yoğunluk yaşanıyor.
D-100 karayolu üzerinde iş çıkış saati itibarıyla Ankara istikametinde yer yer araç yoğunluğu gözleniyor.
Sahil şeritleri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde trafik akıcı biçimde ilerliyor.
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