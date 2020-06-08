1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maskeyi 50 kez kullandırtan sterilizasyon kutusu geliştirdi

ANTALYA'da ortaokul öğrencisi Egemen Doğan Canpolat (15), koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kaldığı dönemde fazla maske kullanımının önüne geçebilmek için 'Sterilizasyon kutusu' icat etti. 5 dakikada 80 derece ısıya ulaşan kutunun içine konan başta N95 ve medikal maskeler, 30 dakika içerisinde sterilize olup 50 kez kullanılabilecek.
 08 Haziran 2020 19:36
Yazdır
Maskeyi 50 kez kullandırtan sterilizasyon kutusu geliştirdi

ANTALYA'da ortaokul öğrencisi Egemen Doğan Canpolat (15), koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kaldığı dönemde fazla maske kullanımının önüne geçebilmek için 'Sterilizasyon kutusu' icat etti. 5 dakikada 80 derece ısıya ulaşan kutunun içine konan başta N95 ve medikal maskeler, 30 dakika içerisinde sterilize olup 50 kez kullanılabilecek.

Konyaaltı Bahçeşehir Koleji 7'nci sınıf öğrencisi Egemen Doğan Canpolat, TÜBİTAK'ın birçok projesinde yer aldı ve birçok başarılı projeye imza attı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kaldığı dönemde yeni bir proje geliştiren Canpolat, 5 dakika içerisinde 80 derecelik ısıya ulaşan sterilizasyon kutusu oluşturdu. Sterilizasyon kutusunun içine yerleştirilen başta N95 ve medikal maske olmak üzere pamuklu maskelerin 30 dakika içerisinde sterilize olacağını belirten Egemen Doğan Canpolat, bu sayede fazla maske kullanımının önüne geçileceğini, 1 maskenin 50 kez kullanılabileceğini açıkladı.

YARIM SAAT İÇERİSİNDE STERİLİZE

Koronavirüs döneminde okullar kapandığı için çok etkilendiğini anlatan Egemen Doğan Canpolat, koronavirüsle mücadele etmek için neler yapabileceğini düşündüğünü aktardı. Canpolat, pandemi sırasında sağlık çalışanlarının yoğun kullandığı N95 maskelerine ihtiyaç duyulması nedeniyle maskeleri sterilize edip tekrar kullanılması için düşük maliyetli verimli bir yöntem geliştirmeyi amaçladığını söyledi. Maskeyi sterilize etmek için sterilizasyon kutusu yaptığını anlatan Egemen Doğan Canpolat, kutunun içerisinde seramik ısıtıcı ve ısının düzenli yayılması için fan koyduğunu belirtti. Canpolat, ?N95 maskeleri sağlık çalışanları için çok büyük önem taşıyor. Ancak bu maskeler tek kullanımlık. Benim yaptığım proje sayesinde insanlar bu maskeleri gün içerisinde birden fazla kullanabilecek. 80 derecede 30 dakika boyunca tuttuğumuzda maskeler sterilize oluyor ve 50 kez kullanılabiliyor. Bu projemi hayata geçirmek istiyorum. Günde birkaç defa maske değiştirmesi gerekenler olduğunu düşünürsek, sterilizasyon kutusunun hem insan sağlığı hem de ülke ekonomisi için çok büyük önem taşıdığını düşünüyorum" dedi.

HEM ÜLKE EKONOMİSİ HEM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KATKI

Aynı okulda matematik öğretmeni olan, okul proje koordinatörü Cevdet Canpolat, ?Pek çok TÜBİTAK projesinde başarı gösteren öğrencimiz, pandemi sürecinde bir sterilizasyon kutusu üretti. Özellikle sağlık çalışanlarının gün içerisinde çok fazla tükettiği N95 maskelerini 50 kez sterilize ederek tekrar kullanma şansı elde ediyor. Yaptığı bu kutuyla hem ülke ekonomisine hem de sağlık açısından katkı sağladığını düşünüyorum. Öğrencilerimizin daha bu yaşta bu tarz başarılar göstermesi, bizim açımızdan da umut vaad edici" diye konuştu.

GÖRÜNT

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Mavi gözlü şehir' normalleşme sürecinde misafirlerini bekliyor
08 Haziran 2020 20:17		 Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yeniden başlıyor
08 Haziran 2020 19:51
Şehit Anayurt son yolculuğuna uğurlandı
08 Haziran 2020 19:48		 ATT, kaza sonrası ağlayan bebeği böyle sakinleştirdi
08 Haziran 2020 19:40
156 gün oldu Gülistan'dan hala haber çıkmadı
08 Haziran 2020 19:24		 Sahibinden satılık savaş uçakları
08 Haziran 2020 19:18
Halk otobüsüne maskesiz binen yolcuya para cezası
08 Haziran 2020 19:10		 'Sıla' yolculuğunda bu yıl rekor kırılabilir
08 Haziran 2020 18:55
Sadece Amonas Dağlarında yaşayan 'Böceklerin kralı' Çanakkale'de görüldü
08 Haziran 2020 18:09		 Evden çalışma koşulları evli çiftleri olumsuz etkiledi
08 Haziran 2020 16:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:25 - Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek20:24 - Yeni sağlık tesislerine yerli üretim röntgen cihazı20:22 - Türk Konseyi Sağlık Koordinasyon Komitesi toplandı20:17 - 'Mavi gözlü şehir' normalleşme sürecinde misafirlerini bekliyor20:07 - İşte Avrupanın en değerli futbolcusu20:03 - Hava yoluyla 5 ayda yaklaşık 33,7 milyon yolcu taşındı20:00 - Milli Piyangodan yeni sayısal oyun19:57 - Başkent'te, ABD polisi tarafından öldürülen Floyd için gösteri!19:54 - TMSF 52 konut için ihale düzenleyerek19:51 - Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yeniden başlıyor
19:48 - Şehit Anayurt son yolculuğuna uğurlandı19:40 - ATT, kaza sonrası ağlayan bebeği böyle sakinleştirdi19:36 - Maskeyi 50 kez kullandırtan sterilizasyon kutusu geliştirdi19:24 - 156 gün oldu Gülistan'dan hala haber çıkmadı19:22 - İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor19:21 - Kütüphanedeki kitaplar ultraviyole ışınlarla sterilize ediliyor19:18 - Sahibinden satılık savaş uçakları19:14 - Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaştı... Yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük zam geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan kronik hastalık ve istifa açıklaması
'Engin Altan Düzyatan' büstü yapan iki müdür görevden alındı
27 yaşında koronadan hayatını kaybetti
Eski telefonlar sıfırlanacak
Ordu Büyükşehir'den 'Engin Altan Düzyatan' açıklaması
THY'den sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim
10 minibüs sürücüsü virüse yakalandı, yolcular aranıyor
Öğretmenlerin yaz seminerleri yüz yüze ve çevrimiçi olacak
6 sertifika şartı koyulan ilanı 64 KPSS puanlı aday kazandı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fahrenheit 451 1
pazar günü durgunluğu 1
kocam isterse çalışabilir 2
halay 2
hasan ali kaldırım 2
ingiltere 4
ışıl rençber 2
corona virüs vaka sayısı 2
ordu'da dikilen ertuğrul gazi büstü 3
ayakkabı mağazasında annesini iterek düşüren kız 1
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi 295 İşçi Alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 275 İşçi Alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak
Bekilli Belediyesi 8 Memur Alacak
Azatlı Belediyesi Memur Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 122 Sözleşmeli Personel Alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi 318 İşçi Alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 215 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam