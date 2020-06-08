1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TMSF 52 konut için ihale düzenleyerek

Muhammen bedeli 52 milyon lira olarak belirlenen ve 6 ticari fonksiyonlu bağımsız bölümün yüzde 50 hissesi ile 52 konuttan oluşan Çukurova Davutpaşa Gayrimenkulleri'nin satışına yönelik ihale 24 Haziran'da yapılacak.
 08 Haziran 2020 19:54
Yazdır
TMSF 52 konut için ihale düzenleyerek

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ'ye ait İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan 6 ticari fonksiyonlu bağımsız bölümün yüzde 50 hissesi ile 52 konutu satışa çıkardı.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ'nin borcundan dolayı haczedilen gayrimenkullerinden oluşturulan Çukurova Davutpaşa Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan Davutpaşa Projesi'nde Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ'ye ait 6 ticari fonksiyonlu bağımsız bölümün yüzde 50 hissesi ile 52 konuttan oluşuyor.

Muhammen bedeli 52 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 24 Haziran saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hava yoluyla 5 ayda yaklaşık 33,7 milyon yolcu taşındı
08 Haziran 2020 20:03		 Milli Piyangodan yeni sayısal oyun
08 Haziran 2020 20:00
Bakan Albayrak'tan 'yatırım taahhütlü avans kredisi' değerlendirmesi
08 Haziran 2020 12:08		 Yazlık fiyatları yüzde 30 arttı
07 Haziran 2020 19:15
Pandemi sürecinde elektronikte en çok ne aldık?
07 Haziran 2020 15:46		 Turizmde yurt dışından rezervasyon hareketliliği başladı
07 Haziran 2020 15:44
Bu maske 45 gün kullanılabiliyor
06 Haziran 2020 20:18		 Tarım Kredi 'sabit oranlı kredi' faizini düşürerek kapsamını genişletti
06 Haziran 2020 13:27
Bankaya sanal imza çek suçuna esneme geliyor
06 Haziran 2020 09:20		 Savunmada çarklar tekrar tam kapasite
06 Haziran 2020 07:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:25 - Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek20:24 - Yeni sağlık tesislerine yerli üretim röntgen cihazı20:22 - Türk Konseyi Sağlık Koordinasyon Komitesi toplandı20:17 - 'Mavi gözlü şehir' normalleşme sürecinde misafirlerini bekliyor20:07 - İşte Avrupanın en değerli futbolcusu20:03 - Hava yoluyla 5 ayda yaklaşık 33,7 milyon yolcu taşındı20:00 - Milli Piyangodan yeni sayısal oyun19:57 - Başkent'te, ABD polisi tarafından öldürülen Floyd için gösteri!19:54 - TMSF 52 konut için ihale düzenleyerek19:51 - Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yeniden başlıyor
19:48 - Şehit Anayurt son yolculuğuna uğurlandı19:40 - ATT, kaza sonrası ağlayan bebeği böyle sakinleştirdi19:36 - Maskeyi 50 kez kullandırtan sterilizasyon kutusu geliştirdi19:24 - 156 gün oldu Gülistan'dan hala haber çıkmadı19:22 - İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor19:21 - Kütüphanedeki kitaplar ultraviyole ışınlarla sterilize ediliyor19:18 - Sahibinden satılık savaş uçakları19:14 - Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaştı... Yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük zam geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan kronik hastalık ve istifa açıklaması
'Engin Altan Düzyatan' büstü yapan iki müdür görevden alındı
27 yaşında koronadan hayatını kaybetti
Eski telefonlar sıfırlanacak
Ordu Büyükşehir'den 'Engin Altan Düzyatan' açıklaması
THY'den sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim
10 minibüs sürücüsü virüse yakalandı, yolcular aranıyor
Öğretmenlerin yaz seminerleri yüz yüze ve çevrimiçi olacak
6 sertifika şartı koyulan ilanı 64 KPSS puanlı aday kazandı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
halay 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
ıspanaklı köstebek pasta 2
yumurta 1
yolda sigara içtiği için boynunda sigara söndürülen kız 1
zonguldak'ın büyükşehir olma isteği 1
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 3
hafta sonu kaçamak yapmak 3
ingiltere 4
ev fiyatlarındaki büyük artış 1
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi 295 İşçi Alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 275 İşçi Alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak
Bekilli Belediyesi 8 Memur Alacak
Azatlı Belediyesi Memur Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 122 Sözleşmeli Personel Alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi 318 İşçi Alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 215 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam