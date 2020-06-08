TMSF 52 konut için ihale düzenleyerek
|08 Haziran 2020 19:54
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ'ye ait İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan 6 ticari fonksiyonlu bağımsız bölümün yüzde 50 hissesi ile 52 konutu satışa çıkardı.
TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ'nin borcundan dolayı haczedilen gayrimenkullerinden oluşturulan Çukurova Davutpaşa Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.
Söz konusu bütünlüğün kapsamı, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan Davutpaşa Projesi'nde Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ'ye ait 6 ticari fonksiyonlu bağımsız bölümün yüzde 50 hissesi ile 52 konuttan oluşuyor.
Muhammen bedeli 52 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.
İhale, 24 Haziran saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.
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