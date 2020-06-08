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Başkent'te, ABD polisi tarafından öldürülen Floyd için gösteri!

Ankara'da bazı sivil toplum kuruluşları, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesini protesto etti. MAZLUMDER Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Oğuzhan Karaman, "MAZLUMDER olarak yaşam hakkı ihlallerini ve ayrımcılığı şiddetle kınıyoruz. ABD hükümetini insan hakkı ihlallerine acil bir şekilde son vermeye ve ırkçılığa karşı sistemin yapısında kökü değişiklikler yapmaya davet ediyoruz" dedi
 08 Haziran 2020 19:57
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Başkent'te, ABD polisi tarafından öldürülen Floyd için gösteri!

MAZLUMDER Ankara Şubesi öncülüğünde bazı STK'ler tarafından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde düzenlenen eylemde protestocular, "Irkçılık öldürür", "Nefes alamıyoruz" yazılı ve Floyd'un fotoğraflarının yer aldığı dövizler taşıdı. MAZLUMDER Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Oğuzhan Karaman, yaptığı açıklamada, Floyd'un öldürülmesinin ABD'deki ayrımcılık ve şiddetin ilk örneği olmadığını söyledi.

ÜÇ YILDA 698 SİYAHİ ÖLDÜRÜLDÜ

AA'da yer alan habere göre ABD'de son 3 yılda 498 Hispanik ve 698 siyahinin polis tarafından öldürüldüğünün insan hakları kuruluşlarınca rapor edildiğini belirten Karaman, şunları kaydetti: "Nefes alamıyorum.' diyen vatandaşa karşı kullanılan ölçüsüz ve orantısız müdahale, sağlıklı bir ruh halini yansıtmamaktadır.

"BİLİNÇLİ BİR SİNDİRME POLİTİKASI"

Bu ırkçı ruh hali, ABD sisteminin siyahi vatandaşlara karşı bilinçli ve sistemli bir sindirme politikasının yansımasıdır. Gerekçesi ne olursa olsun bu ırkçı tutum, bütün insani değerlere aykırı, açık bir insan hakları ihlalidir. MAZLUMDER olarak yaşanan yaşam hakkı ihlallerini ve ayrımcılığı şiddetle kınıyoruz.

BİR DAKİKALIK DİZ ÇÖKME EYLEMİ

ABD hükümetini insan hakkı ihlallerine acil bir şekilde son vermeye ve ırkçılığa karşı sistemin yapısında kökü değişiklikler yapmaya davet ediyoruz." Açıklamanın ardından bir dakikalık diz çökme eylemi yapıldı.
Anadolu Ajansı
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