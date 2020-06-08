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'Mavi gözlü şehir' normalleşme sürecinde misafirlerini bekliyor

"Mavi gözlü şehir" olarak adlandırılan Tekirdağ, doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve mavi bayraklı plajlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası başlatılan normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor.
 08 Haziran 2020 20:17
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'Mavi gözlü şehir' normalleşme sürecinde misafirlerini bekliyor

Tekirdağ, ziyaretçilerine deniz, kum ve güneş üçgeninin hakim olduğu alışılmış turizmin dışında bozulmamış doğası ve tesisleriyle temiz bir çevrede doğayla iç içe tatil imkanı sunuyor.

Doğa tutkunlarına Ganos Dağı eteklerinde yürüyüş, Uçmakdere'de yamaç paraşütü, Ayvasıl mevkisinde dalış, Yeniköy'de kamp ve karavan turizmi, Saray ilçesinde Güneşkaya ve Güngörmez mağaralarını ziyaret etme fırsatı veren "mavi gözlü şehir", Marmara Denizi'ne 133 kilometre kıyı uzunluğu ve mavi bayraklı plajlarıyla da ilgi çekiyor.

Kentteki tarihi Rüstempaşa Camisi, Namık Kemal Evi ve Rakoczi Müzesi ise ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

"Tesis ve plajlarda gerekli tedbirler alındı"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, iç turizmde yaşanacak hareketlilikten Tekirdağ'ın da pay almasını beklediklerini söyledi.

Kentin ziyaretçilerini ağırlamaya hazır olduğunu belirten Hacıoğlu, "Tekirdağ doğa sporlarının, agro ve eko turizmin yapılacağı cennet gibi bir yer. Başta İstanbul olmak üzere yakın illerden ve Balkanlar'dan ziyaretçileri bekliyoruz." dedi.

Hacıoğlu, Ganos Dağı'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisiyle göze, yöresel lezzetlerle de damaklara hitap eden kentin, koranavirüsle ilgili gerekli tedbirleri de aldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Konaklama tesisleri ve plajlarda alınması gereken tedbirleri Bakanlığımız belirledi ve biz de bunları işletmelere bildirdik. Oteller sağlık turizm belgesi olmadan faaliyete geçemeyecek. İnsanlar buraya geldiğinde organik ürünlerden oluşan yöresel kahvaltı yaparak, parkurlarda yürüyüş yapma fırsatı bulacak. Öğlen meşhur Tekirdağ köftesi ve Hayrabolu tatlısı yedikten sonra Uçmakdere'de yamaç paraşütü yaparak gökyüzüyle buluşma şansı elde edecek."
Anadolu Ajansı
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