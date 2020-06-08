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Kocaçukur göleti, doğal görünümüne kavuştu

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de, travertenlerin alt kısmında bulunan Kocaçukur Göleti'nde yapılan çamur temizliği sonrası göletin rengi değişti. Daha önce dibinde çamur biriktiği için koyu renge dönen gölet, yapılan temizliğin ardından doğal rengine kavuştu. Göletten yaklaşık 400 kamyon çamur çıkarıldığı öğrenildi.
 08 Haziran 2020 20:34
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Kocaçukur göleti, doğal görünümüne kavuştu

Beyaz Cennet Pamukkale'deki travertenler altındaki Kocaçukur Göleti'nde Pamukkale Belediyesi temizlik çalışması başlattı. 20 bin metrekare büyüklüğündeki göletin temizliği için Aydın Bölge Koruma Kurulu ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan izin alındı.

En son 2009 yılında temizlenen ve travertenlerden gelen suyun oluşturduğu gölette yapılan çalışmalar sırasında yaklaşık 400 kamyondan fazla çamur çıkarıldı. Göletteki su boşaltıldığında içinde göletteki ördek, kaz ve balıklar farklı bir havuza alındı. Yaklaşık 1 hafta süren çalışmalar sonunda Kocaçukur'daki göletteki değişim görüntülere de yansıdı. Daha önce içinde oluşan çamur nedeniyle göletin rengi oldukça koyu görünürken, yapılan temizlik çalışmaları sonrası su doğal rengine döndü.

'DOĞAL HALİNE DÖNDÜ'

AK Partili Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale travertenlerinin alt bölgesinde yer alan Kocaçukur'da 20 bin metrekareden daha fazla alana sahip gölet var. Yıllardır çalışma yapılmadığı için göletin zemininde çamurlar birikmişti. Göldeki su boşaltılarak buradan 400 kamyondan fazla çamur çıkarıldı. Temizlik çalışmaları tamamlandıktan sonra göle yeniden su dolduruldu. Şimdi doğal haline döndü. Gölün çevresindeki peyzaj ve havuz ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bu bölgeyi kısa zamanda halkımız için cazip hale getirmek için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.
DHA
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