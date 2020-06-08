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Ayasofya'nın cami olabilmesi için hukuki bir engel var mı?

Prof. Dr. Ersan Şen, Danıştay'ın olası Ayasofya kararını ve tartışmaları Haber Global'de değerlendirdi. Şen, 'Cumhurbaşkanı Kararı ile gereği yapılabilir' derken, hukuken cami yapılmasının önüne ise bir engel olmadığını dile getirdi.
 08 Haziran 2020 20:49
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Ayasofya'nın cami olabilmesi için hukuki bir engel var mı?

İstanbul'un fethinin 577. yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunmasının ardından Ayasofya'nın cami olması tartışması yeniden alevlendi.

Daha önce Ayasofya'nın cami olması için süreci yargıya taşıyan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin bu yıl da Ayasofya'nın cami olması için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Ayasofya'nın müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 yılında Bakanlar Kurulu kararının iptali için açılan davada karar vermek için Danıştay 10. Dairesi'nin 2 Temmuz 2020'de konuyla alakalı duruşma yapacağı ve karar vereceği bildirildi.

"CUMHURBAŞKANI KARARI İLE GEREĞİ YAPILABİLİR"

Prof. Dr. Ersan Şen, Haber Global'de katıldığı Günün Nabzı programında, Ayasofya tartışmalarını değerlendirdi:

"Ayasofya'da ilginç bir durum var. Ayasofya fethin sembolü. Siyaseten baktığımızda burası kiliseymiş, yaklaşık 500 yıl cami olarak hizmet vermiş. Hukuken tartışacak bir durum yok ama yargıda tartışılacak bir durum var. Bugüne kadar ret kararı vermiş. Bu saatte yargı farklı bir karar verebilir mi? Hukuken buranın kesinlikle bir cami olması lazım. Neticede fethettiği yerde 'ben burayı cami kıldım' diyor. 1934'te alınan karar siyaseten alınmış bir karar. Siz buna isterseniz hoşgörü diyin. Gelinen bu zamanda, bu çok yapılmak isteniyorsa hukuken sakınca olmadığı için Cumhurbaşkanı Kararı ile bunun gereği yaparsınız. Ya siyaset bu işe girmek istemiyor ya da idarede yer alanlarda istek yok.

"YARGI YARALANACAK"

Yargı bugüne kadar olumsuz bakarken, şimdi dışarıdan algı şöyle olacak. "Bugüne kadar bu kararları verdi, yargıya talimat mı verdi?" olacak. Yargı yaralanacak. Hukuken hiçbir sıkıntı yok. Bu aşamadan sonra siyasi irade isterse Cumhurbaşkanı Kararı ile alınabilir. Ondan sonra siz Danıştay'a gidebilirsiniz. Yargı bu çileyi çekecek. Siyasetin işi. Müzecilerin işi ama bir gerçek var hukuken bir sıkıntı yok. Kanun da bunu böyle söylüyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın iradesi önemli. Nasıl ki Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetnamesine dokunamazsınız dediğimizde, Fatih Sultan Mehmet'ten gelen iradenin de korunması lazım. Elbette bunu biz referanduma da sunabiliriz ama Anayasamız müsait değil. Ret kararı çıkabilir kimse şaşırmasın, kimsenin yargıya yüklenmemesi lazım."
Memurlar.Net
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