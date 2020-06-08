1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan'ın her sabah yediği dut pekmezinin sırrı güneşte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her sabah bir kaşık içtiği dut pekmezinin merkezi olan Tut ilçesinde pekmez kaynatılarak değil, güneşte yoğunlaştırılıyor.<
 08 Haziran 2020 21:07
Yazdır
Erdoğan'ın her sabah yediği dut pekmezinin sırrı güneşte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her sabah bir kaşık içtiği dut pekmezinin merkezi olan Tut ilçesinde pekmez kaynatılarak değil, güneşte yoğunlaştırılıyor.

Birçok besin maddesini barındıran dut pekmezi, Anadolu insanı tarafından hastalıklara karşı kalkan olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 'her sabah bir kaşık içiyorum" dediği dut pekmezi, diğer bölgelerin aksine Adıyaman'ın Tut ilçesinde kaynatılmadan, güneşte olgunlaşıyor. Kaynatılarak besin değerinin azalmasını önlemek için 3 gün 3 gece güneş ve ayazda bekletilen pekmez, sofralara geliyor.

'Yeşillikler Beldesi' olarak bilinen ve ismini dut meyvesinden alan Tut ilçesinde 'beyaz altının' ilk hasat başladı. Tut ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 dekarlık alanda dut yetiştiriliyor. Tut ilçesi, Türkiye'de dut yetiştirilen alan bakımından 2., ürün bakımından ise 4. sırada bulunuyor.

Yere temas etmeden, hijyenik koşullarda melefelere (bez parçası) silkelenen dutlar, sıkıldıktan sonra sadece 15-20 dakika kaynatılıyor. Başka yörelerde beyaz toprak ile saatlerce kaynatılan dut pekmezi, Tut ilçesinde dut yaprağı ile kısa süre kaynatılıyor. Dut şerbeti süzüldükten sonra alüminyum tepsilerde güneşe bırakılıyor. Üzerleri kapatılan pekmez, 3 günün sonunda paketlenerek yurt içi ve yurt dışında satışa sunuluyor.

Dut bahçelerinin işletmecisi Hasan Bilen, Tut ilçesinde yapılan pekmezlerin diğer illerde yapılanlardan farklı olduğuna dikkat çekerek, "Kısa süreli kaynatılan pekmezler, krom tepsilere dökülerek 3 gün, 3 gece güneşle yoğunlaşıyor. Bekledikten sonra kaplarımıza alarak sofralara geliyor. Bizim yaptığımız pekmezin püf noktası, pekmezin güneşte olgunlaşmasıdır. Biz buna 'gün pekmezi' diyorlar. Biz pekmezi kaynatarak yapmayız. Başka bölgelerde tamamen kaynatılıyor. Sabahleyin koyup akşama kadar kaynatarak, yoğunlaştırıp o şekilde pekmezi yapıyorlar. Onların pekmezi biraz siyah oluyor. İçindeki bazı maddelerin değerlerinin yükseldiği biliniyor. Biz öyle bir pekmez yapmıyoruz" dedi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Gani Bereket ise Tut ilçesinin Anadolu'nun dut gen potansiyelinin olduğu bir bölge olduğunu belirterek, "Son zamanlarda modern kapama dut bahçelerinin de yapılmasıyla ilçenin ekonomisine çok büyük avantajları var. Dünyanın en güzel dutlarının yetiştiği Tut ilçesinde olmaktan çok mutluyuz. Tut ekonomisi gerçekten çok güzel yerlere geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kocaçukur göleti, doğal görünümüne kavuştu
08 Haziran 2020 20:34		 İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor
08 Haziran 2020 19:22
Kütüphanedeki kitaplar ultraviyole ışınlarla sterilize ediliyor
08 Haziran 2020 19:21		 Afyonkarahisar'da bir beldede giriş çıkışlar sınırlandırıldı
08 Haziran 2020 18:46
Özdil ve Dündar'ın kaçak yapılarında yıkım devam ediyor
08 Haziran 2020 16:23		 Vali uyardı... Akraba ziyaretlerine ara verelim
08 Haziran 2020 16:04
Okulun çatısında bulunan, ABD'nin gönderdiği yağlar analiz edilecek
08 Haziran 2020 15:41		 10 minibüs sürücüsü virüse yakalandı, yolcular aranıyor
08 Haziran 2020 14:44
Bayram için köye geldiler 16 kişiye virüs bulaştırdılar
08 Haziran 2020 13:55		 Askere gitmeden İstanbul'dan ailesini ziyarete geldi, testi pozitif çıktı
08 Haziran 2020 13:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:17 - Erdoğan: Gençlerimiz 'ben gencim bana bir şey olmaz' demesin22:12 - Ukraynalıların tercihi yine Türkiye olacak22:08 - Adalet Bakanı'ndan personel alım açıklaması21:49 - Van'da terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı21:47 - CNN'in anketine göre ABD'de Trump'a destek düşüyor21:41 - Akşener: YKS tarihi için hukuk mücadelesi başlattık21:37 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'a rakamları verince 'ooo' dedi21:31 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü21:27 - Gaziantep'te toplantı ile gösteri ve yürüyüşler yasaklandı21:25 - Diyarbakır'da maskesiz dolaşmak yasaklandı
21:19 - 'Tedbirlere karşı bir direnç gelişmesi endişesini taşıyoruz'21:15 - TBMM Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na 'talimat' tepkisi21:08 - Aynı maskeyi defalarca kullanan ünlü oyuncu enfeksiyon kaptı21:07 - Erdoğan'ın her sabah yediği dut pekmezinin sırrı güneşte20:54 - Bir kişi 4000 kez şikayet etti, o yerler sit alanı ilan edildi!20:49 - Ayasofya'nın cami olabilmesi için hukuki bir engel var mı?20:36 - Veriler açıklandı... İyileşen hasta sayısında ciddi artış gerçekleşti20:34 - Kocaçukur göleti, doğal görünümüne kavuştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük zam geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan kronik hastalık ve istifa açıklaması
'Engin Altan Düzyatan' büstü yapan iki müdür görevden alındı
27 yaşında koronadan hayatını kaybetti
Eski telefonlar sıfırlanacak
Veriler açıklandı... İyileşen hasta sayısında ciddi artış gerçekleşti
Ordu Büyükşehir'den 'Engin Altan Düzyatan' açıklaması
10 minibüs sürücüsü virüse yakalandı, yolcular aranıyor
THY'den sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim
Öğretmenlerin yaz seminerleri yüz yüze ve çevrimiçi olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
kerosen 1
ışıl rençber 2
hazal türesan 1
Uyku 1
Kolonyalamak 2
yumurta 1
zonguldak'ın büyükşehir olma isteği 1
oğlan dayıya,kız halaya çeker 1
pazar günü durgunluğu 1
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi 295 İşçi Alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 275 İşçi Alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak
Bekilli Belediyesi 8 Memur Alacak
Azatlı Belediyesi Memur Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 122 Sözleşmeli Personel Alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi 318 İşçi Alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 215 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam