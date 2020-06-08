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'Tedbirlere karşı bir direnç gelişmesi endişesini taşıyoruz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün korkunun yaptırım gücü azalmakta, hatta birkaç hafta önceki endişe artık devalüe edilmektedir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte, riskin devam ediyor olmasına rağmen, tedbirlere karşı bir direnç gelişmesi endişesini taşıyoruz. Öncelikli konularımızdan biri budur".
 08 Haziran 2020 21:19
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'Tedbirlere karşı bir direnç gelişmesi endişesini taşıyoruz'

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Toplum Bilimleri Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında ilk kez toplandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda çalışacak Toplum Bilimleri Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık etti.

Salgının "kontrollü sosyal hayat" adını verdikleri ikinci safhasına geçildiğini hatırlatan Bakan Koca, bu dönemde ortaya çıkan toplumsal sıkıntıların farkında olduklarını vurguladı.

Salgınla mücadelenin büyük oranda toplum bilimleri verileri ve yaklaşımlarıyla gerçekleştirilecek bir mücadele olduğuna işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Yakın günlerde, bir hasta ziyareti sebebiyle 190 kişiye virüs bulaşması örneğinde gördüğümüz gibi, kültürel davranış kalıplarının sistematik öngörülmesi, tedbir önerilmesi önemlidir. Gözle görülür nitelikteki bu örneğin, göze çarpmayan muadillerinin olduğu da malumunuzdur. Tecrübelerimize göre salgınla mücadele, bir sosyal psikoloji yönetimi konusu. Dini hassasiyetlerden kültürel hassasiyetlere kadar her hassasiyet kuracağımız denklemde yerini bulmalıdır. Bildiğiniz gibi bugün korkunun yaptırım gücü azalmakta, hatta birkaç hafta önceki endişe artık devalüe edilmektedir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte, riskin devam ediyor olmasına rağmen, tedbirlere karşı bir direnç gelişmesi endişesini taşıyoruz. Öncelikli konularımızdan biri budur."

- "Toplum Bilimleri Kurulu tavsiye kararları alacak"

Mücadele boyunca salgın tarihinin tecrübelerinden çok yararlandıklarını vurgulayan Koca, "Tedbirlere uyumun doğal bir benimseyiş düzeyinde gerçekleşebilmesi, iletişim sahasının bize sunacağı destekleyici verilere de bağlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pozitif bilimlerin sınırlayıcı yapısının ötesinde, yaratıcı dinamikleri hesaba katan toplum bilimleri mensuplarını salt bir bilim kurulu olarak değil, bir beyin fırtınası grubu olarak da görme eğilimindeyiz. Bilgiye ihtiyacımız olduğu kadar, fikre ve sezgiye de ihtiyacımız var. İnsanın ve toplumun davranışı ne olacak? Bunun öngörüsü son derece kıymetli. Bu yeni aşamada, salgına karşı kolektif davranış paydasının, ana motivasyon unsurunun irdelenmesine ihtiyaç duyuyoruz. Toplum Bilimleri Kurulu, tavsiye kararları alacak, gerektiğinde kamuoyu ile bu kararlar paylaşılacaktır."

Toplantının devamında, kurul üyeleri yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi ve önerilerini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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