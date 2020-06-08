Gaziantep'te toplantı ile gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
|08 Haziran 2020 21:27
|Yazdır
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ile gösteri ve yürüyüşler 30 gün süre ile yasaklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsünün yayılmasının engellenmesi için normalleşme sürecine yönelik alınan tedbirlerin akamete uğramaması, aynı zamanda güvenlik ve istikrarın korunması amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.
Açıklamada, il genelinde gerçekleştirilebilecek sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamaları ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar ve Valilik tarafından izin verilenlerin etkinliklerin hariç tutulduğu belirtildi. Açıklamasının devamında şunlar kaydedildi:
"Tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma konferans, panel, seminer gibi her türlü eylem etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili hükmü gereğince 9 Haziran 2020 tarihi saat 08.00 itibariyle 8 Temmuz 2020 tarihine kadar 30 gün boyunca Valilikçe yasaklanması kararlaştırıldı."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Diyarbakır'da maskesiz dolaşmak yasaklandı
08 Haziran 2020 21:25
|Bir kişi 4000 kez şikayet etti, o yerler sit alanı ilan edildi!
08 Haziran 2020 20:54
|Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek
08 Haziran 2020 20:25
|Yeni sağlık tesislerine yerli üretim röntgen cihazı
08 Haziran 2020 20:24
|Kütüphanedeki kitaplar ultraviyole ışınlarla sterilize ediliyor
08 Haziran 2020 19:21
|Gelir uzman yardımcılığı özel sınavı usul ve esasları belli oldu
08 Haziran 2020 18:29
|Bakan Kurum, çalışma izni verilen termik santralleri açıkladı
08 Haziran 2020 17:22
|Üniversite, 4/B ilanında 'İstanbul'da ikamet etme' şartını kaldırmalı
08 Haziran 2020 16:00
|Bakan Dönmez açıkladı: Destek ödemesine başlandı
08 Haziran 2020 15:59
|Yerli üretim solunum cihazları Brezilya'ya nefes olacak
08 Haziran 2020 15:48