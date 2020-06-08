Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
|08 Haziran 2020 21:31
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'de yaşanan şiddet ve yağma olaylarının arkasında olan unsurların, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüyle işbirliği içerisinde olmasından duyduğu endişeyi Trump ile paylaştığı belirtildi.
Açıklamada, iki liderin, Türkiye'nin deniz komşusu Libya'nın barış ve istikrara kavuşturulması noktasında yakın işbirliklerini sürdürmeyi kararlaştırdığı kaydedildi.
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