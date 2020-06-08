Van'da terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı
|08 Haziran 2020 21:49
|Yazdır
Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası'na yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına terör örgütü PKK tarafından saat 18.00 sıralarında, el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendiği bildirildi.
Saldırıda araçta bulunan 2 işçinin şehit olduğu, 8 işçinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yaralı işçiler helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şehit işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Tek amacı bölge halkına hizmet götürmek olan sivil işçilere menfur saldırı düzenleyen bölücü terör örgütünü ve arkasında duranları telin ediyoruz."
Açıklamada, saldırı sonrasında bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|521 sanıklı darbe girişimi davasının görülmesine devam edildi
08 Haziran 2020 19:07
|MSB: İran hudut hattında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
08 Haziran 2020 18:35
|İçişleri: Turuncu kategoride bulunan terörist öldürüldü
08 Haziran 2020 18:25
|Görevdeki zabıt katibi, İKM ve teknisyenlere FETÖ operasyonu
08 Haziran 2020 18:04
|15 Temmuz'da alçak uçuş yapan pilota tahliye çıkmadı
08 Haziran 2020 16:20
|İhraç edilen öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
08 Haziran 2020 13:10
|Doktor, hemşire ve öğretim elemanı dahil 18 kişiye FETÖ gözaltısı
08 Haziran 2020 11:51
|PKK ve FETÖ'den gözaltına alınan 10 kişi yüksek ateş çıkınca karantinaya alındı
08 Haziran 2020 11:33
|Terör örgütü YPG/PKK'ya 'bahar' darbesi
08 Haziran 2020 11:21
|16 ilde 6'sı muvazzaf asker 42 şüpheliye FETÖ gözaltısı
08 Haziran 2020 10:01