Adalet Bakanı'ndan personel alım açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, onay aldıkça personel alım ilanlarını duyuracaklarını açıkladı.
|08 Haziran 2020 22:08
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, onay aldıkça personel alım ilanlarını duyuracaklarını açıkladı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu.
Özdemir, Bakan Gül'e personel alımına dair soru yöneltti.
Bakan Gül, Strateji ve Bütçe ile Maliye'den onay aldıkça ilana çıkacağız. Hem infaz koruma memuru hem de adliye personeli alımını onay aldıkça yapacağız dedi.
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