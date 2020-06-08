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Ukraynalıların tercihi yine Türkiye olacak

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Khomenko, 1 Temmuz'da iki ülke arasındaki uçuşların başlayacağını belirterek "Kovid-19 ile mücadelede Türkiye'nin almış olduğu sıkı tedbirler olumlu sonuçlar verdi. Bu yüzden Türkiye tatil için en iyi tercihlerden" dedi.
 08 Haziran 2020 22:12
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Ukraynalıların tercihi yine Türkiye olacak

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'nın güzel doğasının, sahillerinin, tarihi ve turistik mekanlarının tatil planları yapan Ukraynalıları beklediğini söyledi.

Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çok ciddi tedbirler alındığını aktaran Khomenko, bunun da olumlu yansımalarının olacağını dile getirdi.

Ukrayna ile Türkiye arasında 1 Temmuz itibarıyla karşılıklı uçuşların başlayacağına değinen Khomenko, şunları söyledi:

"Kovid-19 ile mücadelede Türkiye'nin almış olduğu sıkı tedbirler olumlu sonuçlar verdi. Bu yüzden Türkiye tatil için en iyi tercihlerden biri. Geçen yıl 1,5 milyon Ukrayna vatandaşı Türkiye'ye gelmişti. Pandemi sürecinden dolayı bu rakamlar azalabilir fakat turist sayılarında ciddi bir azalma beklemiyoruz. 10 bin civarında Ukrayna vatandaşı Türkiye'de ikamet ediyor."

"Ukrayna'dan gelen turist sayısı her yıl artıyor"

Khomenko, Türkiye'nin tatil için güzel bir tercih olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Ukrayna vatandaşlarının, Antalya'yı tercih etme nedeninin altında otellerde 'her şey dahil' sisteminin uygulanması ve sahillerinin temiz olması yatıyor. Endişeye kapılmadan seyahat edilebilir. Hijyen noktasında tatil için Türkiye en iyi tercihlerden biri. Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen Ukraynalıların sayısı her yıl yüzde 20 artıyor. Bu sene için rekor sayı bekliyorduk ancak pandemi nedeniyle bunun gelecek yıl telafi edilebileceğini düşünüyoruz."

Tatilcilerin, Antalya'nın doğasını sevdiğini, otellerdeki hizmet kalitesinden memnun olduğunu vurgulayan Khomenko, turizmin yanı sıra iki ülke vatandaşlarının evlenmesiyle kültürel bağların da giderek arttığını söyledi.

Türkiye'nin hem yetişkinler hem de gençler için uygun ortam sunduğunu anlatan Khomenko, "Pandemi sürecinde 3 bine yakın vatandaşımız, uçaklarla Ukrayna'daki ailelerinin yanına gönderildi. Yardımlarından dolayı Türk hükümetine teşekkür ederiz." dedi.
Anadolu Ajansı
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