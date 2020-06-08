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Erdoğan gençlere seslendi: 'Bana bir şey olmaz' demeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizde, "ben gencim bana bir şey olmaz" demesin. Maalesef bu hafta sonu, piknik alanlarında yol kenarların, askere gidenlerin yaptıkları işler doğru değil. Sonra bu işi telafi edemezsin.
 08 Haziran 2020 22:17
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Erdoğan gençlere seslendi: 'Bana bir şey olmaz' demeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki gelişmeleri TRT ortak yayınında değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslenerek şöyle dedi;

Şimdi ben buradan milletime sesleniyorum. Özellikle 3 kavram burada önem arz ediyoruz. Maske mesafe temizlik. Aman ne olur bu 3 kavrama çok dikkat edin.

Bir defa maske ihmal etmeyin. Hele hele kapalı mekanda kesinlikle takın. 1,5 metre mesafeyi koruyalım.

Elimizi bir yere sürdük kesinlikle yıkayalım. Yapalım ki başımıza iş almayalım. Eğer buradaki tedbirlerimiz ele alınırsa ben inanıyorum ki çok kısa zamanda 65 yaş üstü abilerim kardeşlerim bu işten zarar görmeyecektir.

Gençlerimizde, "ben gencim bana bir şey olmaz" demesin. Maalesef bu hafta sonu, piknik alanlarında yol kenarların, askere gidenlerin yaptıkları işler doğru değil. Sonra bu işi telafi edemezsin.
Memurlar.Net
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