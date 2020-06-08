Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
|08 Haziran 2020 23:13
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Erzincan, Bingöl, Erzurum, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas'ta hazine arazilerinin il müdürlüklerine tahsisini sağlanarak çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çiftçilere ücretsiz hazine arazisi tahsisindeki çalışmalarda sona gelindi. Tespiti yapılan 14 bin dekar hazine arazisinde, tarımsal üretime elverişli olanlar çiftçilere ücretsiz olarak tahsis edilecek.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Amacımız ekilmeyen, atıl durumdaki boş arazileri üretime kazandırmak. Ülkemizde 23,1 milyon hektar işlenen tarım alanı varlığı bulunuyor. Bu üretim alanında 83 milyon vatandaşımızın gıda ihtiyacı karşılanıyor ve üstüne de 18 milyar dolara ulaşan ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye 48 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Avrupa'nın lider ülke konumunda bulunuyor. Özellikle atıl olan mülk, hazine ve vakıf arazilerinin parsel bazında tespiti için mayıs ayında bir çalışma başlattık. Öncelikle bir envanter çıkaracağız. İlk aşamada Erzincan, Bingöl, Erzurum, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas'ta hazine arazilerinin il müdürlüklerimize tahsisini sağladık. Bu çerçevede, 14 bin dekar hazine arazisinde, tarımsal üretime elverişli olanların tespiti yapıldı. Bu arazileri bedelsiz olarak çiftçilerimize tahsis edeceğiz. Çiftçilerimizin başvuruları 1 Haziran'a kadar alındı. Şimdi talepler değerlendirildikten sonra hak kazananlara çiftçilerimize tahsisleri yapılacak" diye konuştu.
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