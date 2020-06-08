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Tevfik Özlü: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yasaklara uyulmadığı için meydana gelen koronavirüs olaylarını paylaşarak, vatandaşları uyardı. Özlü, deniz kenarındaki kayalıklara uzanan insanların bulunduğunu bir fotoğrafa da, "Acaba virüse karşı etkili bir çare bulundu da benim haberim mi yok" ifadelerini kullandı.
 08 Haziran 2020 23:20
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Tevfik Özlü: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yasaklara uyulmadığı için meydana gelen koronavirüs olaylarını paylaşarak, vatandaşları uyardı. Özlü, deniz kenarındaki kayalıklara uzanan insanların bulunduğunu bir fotoğrafa da, "Acaba virüse karşı etkili bir çare bulundu da benim haberim mi yok" ifadelerini kullandı.

1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci kapsamında birçok yasak kaldırılmış ve uzun bir aradan sonra geçtiğimiz hafta sonu insanlar sokağa çıkmıştı.

Ancak hafta sonunda vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saymaları üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sonra Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de tedbirsiz davranışlar nedeniyle çeşitli illerde meydana gelen koronavirüs vakalarını paylaştı.

"ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUM"

Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Salgın durmuş, hastalık bizi terk etmiş değil. Virüs tedbirsizliği affetmiyor, her fırsatta bulaşıyor, hastalandırıyor ve öldürmeye devam ediyor. İşte kanıtları" diye paylaştığı haberlerin ardından, deniz kenarında kayalıklara gelişi güzel uzanıp, sosyal mesafeyi hiçe sayan kalabalık bir insan fotoğrafını yayınladı.

Fotoğrafa Özlü, "Hal böyleyken, bu alttaki manzaraları yorumlamakta güçlük çekiyorum. Acaba virüse karşı etkili bir çare bulundu da benim haberim mi yok diye düşünüyorum" diye yazdı.
İhlas Haber Ajansı
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