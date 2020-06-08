İzmir'de, tedbirlere uymayan 300 kişiye idari para cezası
|08 Haziran 2020 23:49
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İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan ve toplum sağlığını tehlikeye atan kişiler üzerindeki denetimlerini sıklaştırdı.
Alsancak, Konak, Güzelyalı ve Karşıyaka'daki sahillerin yanı sıra, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, son 3 gündür yapılan denetimlerde, maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 300 kişiye idari para cezası kesildi. Emniyetten yapılan açıklamada, kontrollerin sıkı şekilde devam edeceği vurgulandı.
YOĞUNLUK AZALDI
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, polis ekiplerinin kent genelinde denetimleri devam ediyor. Son günlerde sahil kenarlarında artış yaşanması sebebiyle polis ekipleri, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan bazı vatandaşlara idari para cezası uygulandı. Ekiplerin özellikle sahil kenarında yaptıkları denetimler sonucunda, yoğunluk azaldı.
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