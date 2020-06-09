9 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
|09 Haziran 2020 00:00
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1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Basri Bağcı'nın yemin törenine katılacak.
(Ankara/10.30)
2- CHP'nin Meclis grup toplantısı, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında düzenlenecek.
(TBMM/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- Genel Kurul'da, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi görüşmelerine devam edilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2018 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile ilgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.
(TBMM/15.00/15.30)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na telekonferans yöntemiyle katılacak.
(Ankara/10.30)
2- TÜİK, finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 ay ve 7 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Antalya Diplomasi Forumu'nun düzenlediği ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliği yapacağı "Salgın Sırasında Mültecilerin ve Yerlerinden Edilen Diğer İnsanların Durumu: Uluslararası İşbirliği İhtiyacı" konulu online etkinlik gerçekleştirilecek.
(Ankara/12.00)
2- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor
(Minneapolis/Washington/New York)
3- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.
GÜNCEL
1- Van'ın Çatak ilçesinde 2 işçinin şehit olduğu, 8 işçinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Van)
2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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