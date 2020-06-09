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Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 3 milyon 500 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 3 milyon 500 bini aştı.
 09 Haziran 2020 01:11
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Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 3 milyon 500 bini geçti

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 3 milyon 502 bin 921 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (769 bin 794), Brezilya (302 bin 84), Rusya ( 230 bin 688), Almanya (169 bin 600), İtalya (166 bin 584), Türkiye (141 bin 380), İran (136 bin 360), Hindistan (129 bin 88), Şili (95 bin 631) ve Peru (89 bin 556) oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 164 bin 880'e ulaşırken, virüs nedeniyle 407 bin 320 kişi hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı
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