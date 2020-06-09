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9 Haziran 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

 09 Haziran 2020 02:51
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9 Haziran 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Aile, Çahşma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

nda açık bulunan Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Selim ÇELENK atanmıştır.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Oğuzhan TEKİN atanmıştır.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü

Açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Safa USLU atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Vergi Müfettiş Yardımcıları Abdulseddar ALICI, Ali GÖKOGUZ, Fatih AŞGENAZ, Halil İbrahim GÖKOĞUZ, Lokman GÜNEY, Medet SAĞLAM, Murat EKER, Murat TOSUN, Şaban KOÇ ve Zeki Yaman ÇEPER 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı;

- Antalya Bölge Müdürü Abdi ÖNCEL,

- Bursa Bölge Müdürü Ünal CAN,

- Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan YÜCEDAĞ,

- Edime Bölge Müdürü İsmail ÇAPOĞLU,

- İstanbul Bölge Müdürü Zeki BOSTANCI,

- Kastamonu Bölge Müdürü İsmail GÖKALP,

- Konya Bölge Müdürü Nurettin KAYA,

- Manisa Bölge Müdürü Mehmet AKYOL,

- Siirt Bölge Müdürü Yavuz UYAR,

- Trabzon Bölge Müdürü Hakan GÖREGEN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Açık bulunan;

- Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ahmet DEVELİ,

- Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Cengiz KESKİN,

- Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ümit Gökhan ÇİÇEK,

- İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Muzaffer ATASEVEN,

- Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Erdal PINAR,

- Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Murat SEÇİLİR,

- Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Nurullah OSMANLI,

- Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Mehmet Ali PAL ALI,

- Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğüne İsmet ÇALIK,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Açık bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Haşan KANCA atanmıştır.

Ticaret Bakanlığı

Açık bulunan;

- Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Osman GOLLÜCE,

- Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Temel AKKUŞ,

- Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin YILDIRIM,

- Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Ceylan ER,

- Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Musa AYDEMİR,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Ticaret Bakanlığı

Açık bulunan Ticaret Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan Ticaret Müfettişleri atanmıştır.

8/6/2020 TARİHLİ VE 2020/265 SAVILI KARARIN EKİ LİSTE

SIRA NO

AD SOY AD

1.

RAN A SAKİNE NARTTÜRK

2.

MİNE l'URKAYA ÜŞER

3.

ESRA KINDAP

4.

HÜSEYİN ÜÇER

5.

KORAY ALBAYRAK

6.

HALDUN AĞANOĞLU

7.

FARUK ŞEN

8.

ENGİN ÖZDEMİR

9.

HÜSEYİN YAREN

10.

ÖNDER ŞAFAK TONGAL

11.

KERİM KARAT AMİR

12.

ALİ MURAT DANACI

13.

ERDEM BULUT

14.

SALİH AYKAN KANGAL

15.

İLKER DEMİRCAN

16.

MEHMET ZAFER GÜNEŞ

17.

MÜGE ULUSOY

18.

CEYLAN YİĞİT

19.

HAKAN CİRİT

20.

MURAT TAMAN

21.

MUSTAFA BİLGİN

22.

TARIK MAVİLİ

23.

HEKİM ÇİFTÇİ

24.

ERAY DAĞNIK

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 7 nci maddeleri gereğince, Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Metin TOPCUOGLU atanmıştır.
Memurlar.Net
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