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Türkiye'den Paraguay'ın kovid-19 ile mücadelesine destek

Türkiye, Güney Amerika ülkesi Paraguay'a yeni tip corona virüs (covid-19) salgınıyla mücadelesine destek olmak amacıyla tıbbi malzeme yardımında bulundu.
 09 Haziran 2020 05:37
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Türkiye'den Paraguay'ın kovid-19 ile mücadelesine destek

Paraguay Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşi Silvana Abdo, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Paraguay'ın salgınla mücadelesine destek olmasını talep etti.

Emine Erdoğan'ın, bu talebi kabul etmesi üzerine, her iki ülkenin de dışişleri ve sağlık bakanlıklarının birlikte çalışması neticesinde Türkiye'den gönderilen tıbbi yardım malzemeleri Brezilya'ya ulaştı.

Birkaç gün içinde Paraguay'a ulaşması beklenen ekipmanların, 50 bin koruyucu tulum, 30 bin N95 maske, 100 bin ameliyat maskesi, 2 bin koruyucu gözlük ve 50 bin galoştan oluştuğu bildirildi.
Anadolu Ajansı
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