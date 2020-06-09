Ayasofya için 'Cami halısı siparişi verildi' iddiası

Ayasofya'nın statüsü ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Danıştay 10. Dairesi, 1934'te Bakanlar Kurulu kararıyla müze yapılan Ayasofya'nın, yeniden cami olması için açılan davada hükmünü vermeye hazırlanıyor. Karar duruşması 2 Temmuz'da yapılacak. Bu kararın öncesinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Ahmet Anapalı, Ayasofya Camii için halı siparişi verildiğini ileri sürdü. Anaplı, sosyal medyadan şu ifadeleri paylaştı:

"Kesin bir bilgiyi paylaşayım sözüm senettir. Ayasofya Camii için bugün halı siparişi verildi."