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Kabinenin gündemi sokak yasakları

Koronavirüs salgınından bu yana dokuz defa telekonferans yöntemi ile toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün ilk defa yüz yüze gerçekleştirilecek.
 09 Haziran 2020 06:50
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Kabinenin gündemi sokak yasakları

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, maske takılarak ve fiziki mesafe kurallarına uyularak yapılacak toplantının gündeminde yeni kontrollü hayat tedbirleri ve sokak yasakları olacak. Toplantıda 65 yaş üstü ve 18 yaş altında uygulanan sokağa çıkma sınırlamasının ne kadar devam edeceği, devam etmesi durumunda izinli gün sayısının artırılması konusu masaya yatırılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son vaka sonuçlarını ve 11 Mart'tan bu yana gelinen noktayı kabine üyelerine anlatacak. Bakan Koca, aşı ve ilaç çalışmaları hakkında da son gelişmeleri paylaşacak. Yeniden açılan lokanta, restoran, spor salonları, pastane, çay bahçeleri gibi alanlardaki son durum ve koronavirüs tedbirlerine ne kadar uyulduğu toplantıda değerlendirilecek. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

"Sosyal mesafeli" ve önlemlerin alınacak yapılacak kabinede normalleşme adımları değerlendirilecek. Koronavirüs sürecinde atanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da ilk kez yüz yüze kabine toplantısına katılacak. Kabine toplantısında 1 Haziran normalleşmesinin ardından gelinen durum, hastalığın seyri gözden geçirilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ İLE 18 YAŞ ALTINA 'ESNETME'

65 yaş üstü vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar için uygulanan sokağa çıkma izinleri de değerlendirilecek. Toplantıdan esnetme kararı çıkması bekleniyor. Vatandaşların en çok talepte bulunduğu düğün izinleri konusunun da toplantıda ele alınacak başlıklardan biri olduğu belirtiliyor.

LİBYA

Toplantıda Erdoğan, geçen hafta Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ile görüşmesine dair bilgi verecek. Bunun dışında Doğu Akdeniz'deki durum, Suriye ve İdlib'teki gelişmeler de değerlendirilecek. Ankara / Milliyet

Damla Peker
Türkiye
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