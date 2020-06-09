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Libya'da sondaj için geri sayım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de altı sondajı tamamladığını ve "Yavuz" gemisinin Selçuklu-1 lokasyonunda yedinci sondaja devam ettiğini söyledi
 09 Haziran 2020 07:26
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Libya'da sondaj için geri sayım

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TP) Libya'da petrol arama ve üretim çalışmaları için ruhsat başvurusunda bulunduğunu belirten Bakan Dönmez "Yapılan mutabakat kapsamında yedi ruhsat alanı belirledik, yaklaşık üç ay kadar askı ve ilan süreci devam edecek. Üç dört ay içerisinde sismik aramaları yapacağız, buradan alınan veriler değerlendirildikten sonra da lokasyon belirleyeceğiz. Bu mutabakatla Doğu Akdeniz'in batı kısmında sınırı da netleştirmiş olduk" dedi. Bakan Dönmez, salgın sürecinden önce Cezayir ile de planlanan bir çalışma olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

MADENCİLERE DEV DESTEK

Bakan Dönmez, istihdamı ve üretimi artırmak için yer altı maden işçilerine yapılan destek ödemelerine başladıklarını da belirterek "Senede yaklaşık 10 bin madencimiz için belirtilen şartları yerine getiren işletmelere, toplamda 350 milyon lira ödeme yapacağız" dedi.
Türkiye
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