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Asker gidecek korona gelecek!

Normalleşme süreci bazı kesimler tarafından çok yanlış anlaşıldı. Özellikle asker uğurlama törenleri, ikinci koronavirüs dalgası için büyük tehdit oluşturuyor.
 09 Haziran 2020 08:00
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Asker gidecek korona gelecek!

Koronavirüse karşı aktif bir mücadele veren Türkiye, geçen hafta başı ile normalleşme sürecine girdi. Bu süreçte bazı vatandaşların tavırları korkuttu. Sahiller, piknik alanları, meydanlar, caddeler maskesiz insanlarla doldu taştı. Özellikle celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamaları da yeninden hortladı. Ülkenin birçok yerinde araç konvoyları oluştu, silahlar patladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bir asker uğurlaması sebebiyle 58 kişi enfekte oldu" açıklamasında bulundu. Buna rağmen aynı görüntüler tekrar tekrar yaşandı. İstanbul Bağcılar, Üsküdar, Beykoz ve Sultangazi'de farklı farklı asker eğlenceleri yapıldı.

Kalabalıkta bulunanlar ne fiziki mesafe kuralına uydu ne de yüzlerine maske taktı; bu da yetmezmiş gibi yüksek sesli müzik eşliğinde halay çekti. Ardından da havai fişekler ve kurşunlar gökyüzüne fırlatıldı. Sokaklardaki aksiyon daha sonra araçlarla caddelere taştı. Konvoy oluşturan kalabalık, yolları trafiğe kapatıp askere gidecek kişiyi havaya fırlattı. Bu arada askere gitmeden önce İstanbul'dan Tokat'taki ailesinin yanına yolcu otobüsü ile ziyarete gelen 20 yaşındaki E.Ş'de koronavirüs tespit edildi.

Kayseri'de ise şehir merkezinde ikamet eden ve Ramazan Bayramı'nı köyde yaşayan babalarının yanında geçirmek isteyen üç kardeş, 16 kişiye virüs bulaştırdı. Eskişehir Mahmudiye ilçesine bağlı Çal Mahallesi'nde de oğluna doğum günü kutlaması düzenleye anne B.Y'nin Covid-19 testi pozitif çıktı. Kadın tedaviye, partiye katılan 32 kişi ise karantinaya alındı. B.Y'nin İstanbul'da oturduğu, doğum gününü de ziyaret için geldiği babasının evinde yaptığı ortaya çıktı.
Türkiye
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