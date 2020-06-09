Bazı ilçe emniyet amirliklikleri, ilçe emniyet müdürlüğü oldu

VERİLER AÇIKLANDI... İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ Sağlık Bakanlığı 8 Haziran 2020 tarihli verileri açıkladı. Son 24 saatte 3 bin 411 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 141 bin 380 oldu.