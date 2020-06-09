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Bazı ilçe emniyet amirliklikleri, ilçe emniyet müdürlüğü oldu

Hatay Belen ve Rize Güneysu ilçe emniyet amirliklerinin, ilçe emniyet müdürlüklerine dönüştürülmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
 09 Haziran 2020 07:47
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Bazı ilçe emniyet amirliklikleri, ilçe emniyet müdürlüğü oldu

Hatay Belen ve Rize Güneysu ilçe emniyet amirliklerinin, ilçe emniyet müdürlüklerine dönüştürülmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Hatay'ın Belen ilçesi ve Rize'nin Güneysu ilçesindeki emniyet amirlikleri ilçe emniyet müdürlüğüne dönüştürüldü.
Anadolu Ajansı
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