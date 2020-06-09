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Bakan Kurum: Fırsatçıyı bize bildirin

Konutta kampanyalarla oluşturulan fırsat dönemi yeni katılımlarla büyüyor. Bu dönemdeki fiyat artışları ise takipte. Bakan Murat Kurum, kampanya çatısı altında fırsatçılara müsaade etmeyeceklerini vurguladı
 09 Haziran 2020 08:05
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Bakan Kurum: Fırsatçıyı bize bildirin

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Ev sahibi olmak isteyenler için oluşan fırsat dönemi çığ gibi büyüyor. Kamu bankalarının birinci el ve ikinci el konutlar için hayata geçirdiği düşük faiz, uzun vade ve ödemesiz dönemden oluşan kampanyasının ardından Emlak Konut GYO da Türkiye genelinde bir kampanya başlatmıştı. Konut sektörünün sivil toplum kuruluşları da kampanyaya dahil oluyor. Halkalı Millet Bahçesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşların konut alımını kolaylaştırmak için çalıştıklarını vurgulayarak, bu süreci fırsata çevirmek isteyenlere müsaade etmeyeceklerini söyledi. Bakan Kurum, fiyat artıranlara yaptığı uyarıda, "Vatandaşımız bize bildirirse bunun biz takibini yaparız. Biz bu çatı altına girenlere (kampanyalar) müsaade etmeyeceğiz. Onun dışında da vatandaşımızın bu noktada kandırılması bizim müsaade edeceğimiz bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Kamu bankaları kredi faizini sıfır konutta yüzde 0.64, ikinci elde yüzde 0.74'e çekip 12 aya kadar ödemesiz, 15 yıl vadeli tüketici paketi oluşturdu. Emlak Konut da yüzde 5 peşinat, yüzde 10 indirim ve 2 yıl ödemesiz dönem ardından fiyatı 1 milyon liraya kadar olan konutlarda yüzde 0.69 vade oranı uyguluyor.

3.5 milyarlık satış

Emlak Konut GYO'nun 'Hayallerini Erteleme Türkiye' kampanyasının yoğun ilgi gördüğünü açıklayan Kurum, kampanya kapsamında 7 günde 3.5 milyar lira değerinde 3 bin adet konut satışının yapıldığını dile getirdi. Bu kapsamda 100 binin üzerinde telefon görüşmesi, form iletimi ve proje ziyareti yapıldı. Emlak Konut GYO'nun Türkiye genelindeki 26 projesinde 10 bin konut kampanya kapsamında bulunuyor.

Bakan Murat Kurum, Halkalı Millet Bahçesi'nde Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı, fidan dikti.

'Projeler çeşitlenmeli'

Bakan Murat Kurum, sektör temsilcilerine projelerde yerli-milli malzeme kullanımı konusunda önerileri olduğunu belirtirken, aynı zamanda projelerin de çeşitlendirilmesi gerektiğini ilettiklerini söyledi. Kurum, "İlçelerimizin ihtiyaç duyduğu otoparkları belediyelerimizle birlikte gidip orada katlı otopark şekliyle belli alanlarda yapacağız. Bunlar özel otopark mantığında halkın ihtiyaçlarını giderecek otoparklar olacak. Bunun dışında yaşlı nüfusun arttığını, yaşlı nüfusa ilişkin bakım evlerine ihtiyacın arttığını, bu projeleri yapmaları gerektiğini söyledik" dedi.

Dernekler de kampanyada

Sektörün öncü temsilci kuruluşları olan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve İnşaatçılar Derneği (İNDER) de kampanyaya katılma taleplerini Bakan Murat Kurum'a iletti. Hafta sonu gayrimenkul sektör temsilcileri ile yaptıkları görüşmenin içeriğini paylaşan Bakan Kurum, "GYODER, KONUTDER, İNDER temsilcileri ordalardı. Genel çerçevede görüştük, sorunlarını dinledik. Kampanyaya dahil olmak istiyorlar. İsteyen istediği gibi dahil olabilir. Emlak Konut GYO kampanyasının bütün sektöre yayılmasını istiyoruz. Tüm sektöre yayıldığı zaman, ciddi talebin de olduğunu, hem sektöre hem de istihdama katkı sağlayacağını ifade ettik" diye konuştu.

Müteahhitlere bir de komisyon oluşturdukları bilgisini veren Kurum, "Biraz yorulmuş ürkmüş bir pozisyondalar, onları cesaretlendirdik. Şu süreç devam ettiğinde hızlı bir şekilde müteahhitlerin yeni projelere gireceğini düşünüyorum. Müteahhitler de piyasanın hareketlenmesini bekliyor. Tüm dünya ve ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Güven aşıladık. Onlara bir komisyon kurduk. Bu ve bundan sonraki döneme ilişkin talepleri, ihtiyaçları neyse bakan yardımcımız başkanlığındaki komisyona iletecekler. Tüketici yasasıyla ilgili, bankalarla ilgili talepleri var. Hem vatandaş tarafını hem yüklenici tarafını düşünmek durumundayız. Onu da anlattık kendilerine. Biz de bunun takipçisi olacağız" dedi.
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