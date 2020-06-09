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'Bekçilere verilen 'Silah kullanma yetkisi' korkutuyor'

İYİ Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam eden bekçilerle ilgili yasa teklifini eleştirdi
 09 Haziran 2020 08:17
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'Bekçilere verilen 'Silah kullanma yetkisi' korkutuyor'

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre: Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, "Bekçilere genel kolluk kuvvetleriyle eş düzeyde silah kullanma yetkisi verilmesi korkutuyor. İktidarın özel bir milis gücü oluşturmasından söz ediliyor. Bu kadronun iktidar tarafından uygulanan baskıların özellikle mahalle baskısının bir aracı haline getirilmesinden söz ediliyor, faşizm tehdidi telaffuz ediliyor, faşizmin tarihsel geçmişi yoklanıyor" dedi. İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu da teklifin, kanun yapma tekniği açısından sorunlu olduğunu, Anayasa'ya aykırılığı bulunduğunu savundu.

Nuhoğlu şöyle konuştu: "Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir ifadesini de çok sakıncalı bulmaktayız. Asıl düzenleme yetkisini İçişleri Bakanlığı'na yani yürütmeye bırakma isteği yasama organı olan TBMM'yi arkadan dolaşarak ekarte etme anlamına gelir ki kabul edilmesi mümkün değildir. Halkın, huzur ve güvenliği için yapılacak düzenlemeler artık teknolojik gelişmelere çağdaş ve toplumsal anlayışlara uygun olarak yapılması gerekir."
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