'Siyasi Partiler Kanunu çalışması devam ediyor
|09 Haziran 2020 08:27
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Yazıcı, dün AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan ve 1 saat süren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı Uyum Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Komisyon çalışmalarının belirli bir aşamaya gelince kamuoyunun bilgisine sunulacağını belirten Yazıcı, ittifak Partilerine yüzde 5 baraj getirileceği yönündeki haberleri kastederek, "Komisyonun çalışma konusu ile alakalı değerlendirmelerin yanlış, eksik bilgi veya sadece yoruma dayalı olduğunun, gerçeği yansıtmadığının altını çizmek isterim.
Bu çalışmalar ete kemiğe bürününce Cumhur İttifakı ortağımız MHP başta olmak üzere siyasi partilerle ve ilgili kurumlarla paylaşılacaktır" ifadesini kullandı. Komisyon, Meclis kapanana kadar her hafta, Meclis kapandıktan sonra da 15 günde bir toplanacak.
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