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'Siyasi Partiler Kanunu çalışması devam ediyor

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı Uyum Komisyonu'nun çalışmalarının ete kemiğe bürünmesinin ardından, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP başta olmak üzere siyasi partilerle ve ilgili kurumlarla paylaşılacağını bildirdi.
 09 Haziran 2020 08:27
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'Siyasi Partiler Kanunu çalışması devam ediyor

Yazıcı, dün AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan ve 1 saat süren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı Uyum Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Komisyon çalışmalarının belirli bir aşamaya gelince kamuoyunun bilgisine sunulacağını belirten Yazıcı, ittifak Partilerine yüzde 5 baraj getirileceği yönündeki haberleri kastederek, "Komisyonun çalışma konusu ile alakalı değerlendirmelerin yanlış, eksik bilgi veya sadece yoruma dayalı olduğunun, gerçeği yansıtmadığının altını çizmek isterim.

Bu çalışmalar ete kemiğe bürününce Cumhur İttifakı ortağımız MHP başta olmak üzere siyasi partilerle ve ilgili kurumlarla paylaşılacaktır" ifadesini kullandı. Komisyon, Meclis kapanana kadar her hafta, Meclis kapandıktan sonra da 15 günde bir toplanacak.
Memurlar.Net
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