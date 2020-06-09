Oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

72 yaşındaki Ayşegül Arsoy Atik'in Bodrum'da kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi

Eşi Ali Atik ile oynadığı tiyatro ve televizyon dizileri ile filmlerden tanınan usta oyuncu Ayşegül Arsoy'un uzun süredir yaşadığı Bodrum'da dün gece kalp krizi sonucu vefat etti.

Kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Ali Atik'den iki çocuğu bulunan Arsoy'un vefatını, aileyi yakından tanıyan A. Faruk Urfalı duyurdu:

"Değerli sanatçı abim Ali Atik'in eşi, çocukları arkadaşlarım Alper ve Argun Atik'in anneleri Türk tiyatrosunun, sinemasının ve Tv dünyasının ünlü sanatçısı Ayşegül Arsoy ( Atik ) uzun suredir rahatsızlığından dolayı tedavi görüyordu ve bu gece Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Ayşegül Hanım'a Allah'tan rahmet, Atik ailesine baş sağlığı diliyorum. Seni unutmayacağız Ayşegül Hanım... Mekanın cennet olsun...'' ifadelerini kullandı.