Bakan Albayrak'tan Euroclear Bank ile iş birliği değerlendirmesi
|09 Haziran 2020 12:10
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Euroclear Bank ile yapılan iş birliği sayesinde yabancı yatırımcıların Türk lirası, döviz ve altın cinsinden tahvillere daha kolay erişebileceğini bildirdi.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanlığının, devlet iç borçlanma senetlerine takas ve saklama hizmeti verilmesi için yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile mutabakata varmasını değerlendirdi. Bakan Albayrak, şunları kaydetti:
"İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar Türk lirası, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun."
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