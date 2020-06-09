Türkiye'nin istihdam kalkanı hazır

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın paylaştığı, istihdam kalkanı düzenlemesi kapsamında atılacak adımlar netleşti. Buna göre 1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 arasında işini kaybedenlere istihdam güvencesi veriliyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda son şekli verilen istihdam kalkanı düzenlemeleri kapsamında iş piyasasını destekleyen, istihdamı teşvik eden yeni düzenlemeler yaşama geçiriliyor. Özellikle normalleşme döneminde merak edilen kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı gibi konular, "Türkiye'nin İstihdam Kalkanı" ile netleşiyor. Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 3 aylığına yaşama geçirilen kısa çalışma ödeneği daha geniş kesime ulaşacak şekilde genişletiliyor.

İŞSİZ KALANA İŞ GÜVENCESİ

1 Ocak 2019 ile işten çıkarmaların yasaklandığı 17 Nisan 2020 arasında işsiz kalanlara istihdam güvencesi gelecek. İşsiz kalanların işe geri alınması, ücretsiz izne çıkarılanların geri çağrılması ve yeni istihdamlar için destekler sunulacak. Bu arada mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri de dün başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen, ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemelerinin dün itibariyle yapılmaya başladığını açıkladı. Selçuk, "Mayıs Ayına İlişkin Ödemeler 8-10 Haziran tarihleri arasında yapılacak" dedi. Ödemeler kimlik numaralarının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da yapılacak. Selçuk, koronavirüsle mücadele sürecinde ödemelerin banka hesapları üzerinden yapıldığını anımsattı. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılıyor.