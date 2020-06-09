İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içi terörist sayısı 445'e indi
İçişleri Bakanı Soylu: 4 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içi terörist sayısı 445'e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah.
|09 Haziran 2020 09:25
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İçişleri Bakanı Soylu: "4 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içi terörist sayısı 445'e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah."Şırnak'ın Silopi ve Elazığ kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak Silopi kırsalında iki terörist,Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 9, 2020
Elazığ Görese Dağlarında iki terörist,
Toplam 4️ terörist daha etkisiz hale getirildi...
Yurt içi toplam terörist sayısı 445'e indi.
Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşaallah...
Biraz daha sabır ve gayret...
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