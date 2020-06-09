Çocuk istismarını kameradan engelledi
|09 Haziran 2020 09:35
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Diyarbakır'da kağıt toplayan 9 yaşlarındaki erkek çocuğa, sokak ortasında cinsel istismarda bulunan M.H. (52) bir esnaf tarafından kameradan fark edilip yakalandı. Polis, şüpheliyi, vatandaşların linç girişimine karşı geniş güvenlik önlemleri altında emniyete götürürken istismar anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
OLAYI FARK EDEN VATANDAŞ ZANLIYI YAKALADI
Olay, dün akşam Yenişehir ilçesindeki Ali Emiri 5'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, çöp konteynerinden kağıt toplayan kimliği belirsiz erkek çocuğuna M.H, cinsel istismarda bulundu. Çocuğun ağladığı sırada, iş yerinin güvenlik kamerasından durumu fark eden A.Y, polise haber verdi. A.Y, olay yerinden kaçmaya çalışan M.H'yi yakaladı.
POLİS LİNÇ GİRİŞİMİ ENGELLEDİ
Kısa sürede gelen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, M.H'yi zırhlı araca bindirdi. Olayın ardından mahalleli toplanınca polis memurları da olası linç girişimine karşı, zırhlı araç çevresinde adeta etten duvar ördü. Gözaltına alınan M.H, emniyete götürülürken polis kayıplara karışan çocuğu tespit etmeye çalışıyor.
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