Yılmaz Özdil'in son 15 yazısı kopyala-yapıştır çıktı
Bodrum'daki kaçak villasıyla gündem olan Özdil, eski 15 yazısını yeniymiş gibi okuyucularına sundu.
|09 Haziran 2020 09:40
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Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in, son 1 ayda kaleme aldığı yazılar mercek altına alındı.
Yapılan incelemede, Yılmaz Özdil'in son 15 yazısı kopyala-yapıştır çıktı.
Daha önce yazdığı yazıların başlıklarını değiştirerek okuyucularına sunan Yılmaz Özdil'in, son dönemde Bodrum'daki kaçak villasıyla uğraştığı biliniyor.
Lüks villasını kaçak eklentilerle büyüten Yılmaz Özdil'in, oyunu ortaya çıkınca yıkım kararı çıkmıştı.
Yılmaz Özdil'in kopyala-yapıştır yazılarını deşifre eden Malumatfuruş.org, "Görülebileceği üzere, Yılmaz Özdil, 'aynı yazıya farklı başlık atma' ve 'aynı yazıyı yeniymiş gibi yutturma' konusunda maharetini ispatlamış bir isim." değerlendirmesini yaptı.
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