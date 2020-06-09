WhatsApp yeni bağımlılık oldu

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre: Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından yapılan 'WhatsAppiens/WhatsApp Kullanım Özellik ve Alışkanlıkları Araştırması' Türklerin WhatsApp uygulamasına ne kadar bağımlı olduğunu gözler önüne serdi. 18-26 yaş arası 25 bin 13 kişinin katıldığı araştırmaya göre, 'WhatsApp bağımlılığı' toplumun geneline hakim. Katılanların yarısı en az dört gruba üye, her 13 kişiden biri zorbalığa, her 12 kişiden biri istismara uğramış.

Araştırmanın yürütücüsü Prof. Dr. Levent Eraslan, "Süreç içerisinde yaygınlaşan sosyal ağlar kendi kurallarını kendi davranış kalıplarını oluşturmaya başladı. Günlük yaşamda, iş yaşamında ya da diğer uğraşlarda, ortalama insan bunlara göre yaşıyor. Dijital yaşam araçları bizim yaşantımıza yön veriyor. Bunlar o kadar önemli davranış kalıpları oluşturdu ki insanların iletişim becerilerini değiştiriyor. Yeni bir insan türü ortaya çıktı ve ben buna 'WhatsAppiens' diyorum" dedi.

Çalışmada bir çok önemli noktanın altını çizen Prof. Dr. Eraslan sözlerini şöyle sürdürdü:

Günde 5 saatten fazla

"Sonuçlara baktığımızda yemek yerken, yürürken, ders çalışırken her şekilde iletişim aracıyla iç içe olduğumuzu gösteriyor. Bu iletişim pandemi döneminde daha çok arttı. Her grubun kendi kuralları, ritüelleri ve özellikleri var."

Katılımcıların yarısından fazlası günde iki veya daha fazla saat WhatsApp kullanıyor. Katılımcıların beşte biri ise günde beş saatten fazla WhatsApp kullanıyor.

Katılanların yarısından fazlası en az 4 WhatsApp grubuna üye.

En çok bilgi almak-vermek ve sohbet etmek için kullanılıyor.

Tercih nedenleri ise yaygın ve ücretsiz olması, kullanım kolaylığı, sesli ve görüntülü kullanım olanaklarına imkan vermesi.

Katılımcıların yüzde 46.6'sı durum uygulamasını 'sosyal mesaj verme' aracı olarak görüyor.

Yüzde 10'a yakını gruplarında bir kişi veya kurumu en az bir kez hedef alan mesaj paylaşmış.

Kadınlar sohbet amaçlı kullanıyor

Kadınlar daha fazla gruba üye ve daha fazla 'sohbet etmek' için uygulamayı kullanırken, uygulamayı sesli ve görüntülü olduğu için tercih ediyor. Erkeklerde ise kullanımın basit olması önemli. Kadınlar en çok okul arkadaşları grubuna üyeyken, erkekler daha çok iş arkadaşları gruplarını seçiyor.

Çoğu emoji kullanıyor

Üye olunan gruplarda ilk iki sırayı aile ve okul arkadaşları alırken, en az akademik ve dini gruplara üye olunuyor.

Bireylerin WhatsApp gruplarında yaşanılan olası gerginlikler sonrası daha çok "gruptan çıkma" ve "polemiğe girmemeye çalışma davranışları sergiledikleri ortaya çıktı.

Katılımcıların WhatsApp gruplarında yaşanılan olası gerginlikler sonrası hissettikleri incelendiğinde, daha çok umursamaz, kızgın ve öfkeli oldukları belirlenmiştir.

Katılımcıların isteği dışında gruplardan çıkarılanların oranı ise yüzde 26.9

Katılımcıların yüzde 88.2'si emoji kullanıyor.