KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı
|09 Haziran 2020 09:44
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ÖSYM, KPSS 2020/7 tercih sonuçlarını açıkladı. Tercih sonuçları ile beraber Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2 bin 347 kişinin ataması yapıldı.
KPSS-2020/7: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
15 - 28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 09 Haziran 2020 tarihinde 09.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2020/7 Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2020/7 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2020/7 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)
KPSS-2020/7 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)
KPSS-2020/7 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)
En düşük puan ile atama yapılan kadroları görmek için TIKLAYINIZ
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