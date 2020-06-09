Ege Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüslü hasta kalmadı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Meltem Taşbakan, koronavirüs teşhisi ile hastanelerine yatırılan tüm hastalarının iyileşerek, taburcu olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Taşbakan, "2020 yılında yaşadığımız koronavirüs sürecine Ege Üniversitesi Hastanemiz de dahil oldu. 20 Mart'tan itibaren hem kendi kliniğimizde hem de fizik tedavi, gastroenteroloji ve yoğun bakım ünitesinde, koronavirüs hastalarımızı tedavi ettik. Hastalarımızı mutlu bir şekilde taburcu ettik. Taburcu olmaları bizi de sevindirdi. 1 Haziran'dan beri yatması gereken koronavirüs hastamız yok. Fizik tedavi, gastroenteroloji klinikleri normal düzene girdi. Bu kliniklerimizde de kemik enfeksiyonu hastalarımız var, diyabetik ayak hastalarımız var ama koronavirüs hastamız yok. Polikliniğe de koronavirüs şüphesiyle başvuran hasta sayısı azaldı. Bu süreci başarıyla atlattığımızı düşünüyorum" dedi.

'YENİ YAŞAM BİÇİMİ OLMALI'

Koronavirüs sürecinde açıklanan tedbirlerin günlük hayatta kalıcı olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Taşbakan, "Artık bu hayat, bizim yaşam biçimimiz olmalı. 1,5 metrelik sosyal mesafemizi koruyacağız. Kalabalık ortamlarda maske takacağız. Herhangi bir belirtimiz olduğu zaman mutlaka maskemizi takıp, en yakın sağlık kuruluşuna başvuracağız. El hijyenine çok dikkat edeceğiz. Ancak hala pek çok kişi eldiven giyiyor. Sokakta eldiven giymek yalancı bir güven hissi oluşturacaktır. Lütfen eldiven yerine el hijyenimize dikkat edelim" ifadelerini kullandı.