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2020 DGS başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, 2020 DGS başvuru kılavuzunu yayımladı. Başvurular 9 ila 17 haziran tarihleri arasında alınacak.
 09 Haziran 2020 10:36
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2020 DGS başvuru kılavuzu yayımlandı

2020-DGS Başvurularının Alınması

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS), 09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 09 - 17 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-DGS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Genel Bilgiler Temel İlke ve Kurallar

TABLO-1.Merkezi Yerleştirme ile Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-1'de Yer Alan Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları

TABLO-2.Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

TABLO-3 Ön Lisans Diploması Alınacak Olan/Alınan Üniversite/Meslek Yüksekokulları

TABLO-4 Ön Lisans Diploması Alınacak Olan/Alınan Program

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri
Memurlar.Net
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