2020 DGS başvuru kılavuzu yayımlandı
|09 Haziran 2020 10:36
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2020-DGS Başvurularının Alınması
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS), 09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 09 - 17 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-DGS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Genel Bilgiler Temel İlke ve Kurallar
TABLO-1.Merkezi Yerleştirme ile Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları
TABLO-1'de Yer Alan Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları
TABLO-2.Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
TABLO-3 Ön Lisans Diploması Alınacak Olan/Alınan Üniversite/Meslek Yüksekokulları
TABLO-4 Ön Lisans Diploması Alınacak Olan/Alınan Program
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
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