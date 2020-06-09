Bakan Karaismailoğlu açıkladı, pilot lisans sınavları başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen pilot lisans sınavlarının 29 Haziran itibarıyla yeniden başlatılacağını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak Kovid-19'un dünyada ortaya çıktığı ilk günden bu yana, Sağlık Bakanlığı ile tam koordinasyon içerisinde önemli tedbirler alarak süreci iyi bir şekilde yürüttüklerini belirtti.

Özellikle salgının dünyaya yayılmaya başladığı ilk günlerde öngörülü davranan Türkiye'nin uluslararası hava, deniz ve demir yollarında birçok ülkeye gerçekleştirilen seferleri durdurduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, küresel salgına karşı en başından itibaren verilen mücadelenin 83 milyonun birlik ve beraberliği ile sürdürüldüğüne işaret etti.

Karaismailoğlu, "Bugüne kadar birçok zorlu sınavdan başarı ile çıkan ülkemiz şüphesiz ki bu sınavı da başarı ile tamamlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türk milleti küresel dayanışma ile gücüne güç kattı"

Türk milletinin küresel dayanışma ile gücüne güç kattığını vurgulayan Karaismailoğlu, bu dayanışmada Bakanlık olarak üzerlerine düşen her görevi yerine getirdiklerini ve getirmeye de devam edeceklerinin altını çizdi. Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Coğrafi konumu itibarıyla dünyada stratejik bir öneme sahip olan Türkiye'nin havacılık sektöründe yakaladığı ivmenin devam ettirilmesi için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Ülkemiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde havacılık sektörüne damga vuracak önemli eserlerin mimarı olmaya devam edecek."

- Pilot lisans sınavları yeniden başlatılıyor

Karaismailoğlu, yeni normalleşmeyle tüm ulaşım modlarında sağlık ve güvenliğin ön planda tutularak, seyahat süreçlerinin de başlatıldığını ve vatandaşa hizmet için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Havacılık sektöründe de iç hat uçuşların 1 Haziran'da İstanbul'dan Ankara'ya yapılan seferle başladığını anımsatan Karaismailoğlu, sektörde durdurulan sınav süreçlerinin de normalleşme süreciyle yeniden başlatıldığına dikkati çekti.

Nisan ve mayıs aylarında iptal edilen, ilk defa uçak ve helikopter kullanacak pilotların girmesi gereken teorik ve bilgi sınavlarına değinen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş uçuş eğitim organizasyonlarında gerekli teorik bilgi ve uçuş eğitimini başarıyla tamamlayanlar için Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenen pilot lisans sınavlarını 29 Haziran itibarıyla yeniden başlatıyoruz. 29 Haziran'dan 30 Eylül'e kadar üç PPL, üç ATPL ve iki Balon Lisans sınavı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile koordineli olarak hazırlanacak genelge kapsamında pilot adaylarımızın sağlığı için tüm tedbirler alınarak, sınavlarımızı sosyal mesafe ve izolasyona bağlı olarak yapacağız. Şimdiden tüm adaylara başarılar diliyorum."