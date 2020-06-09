'Kim Kardasihan'a cevap veren fenomen adliyede ifade verdi
|09 Haziran 2020 10:22
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Instagram hesabından paylaştığı Ermenilerle ilgili sözler nedeniyle yapılan şikayet üzerine hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan Övüç, avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade eden Övüç, soruşturma dosyasında bahsedilen videodaki sözleri, ABD'de magazin dünyasının öne çıkan isimlerinden Kim Kardashian'a cevaben söylediğini aktardı.
Kim Kardashian'ın değerlerini aşağılayacak şekilde konuşma yaptığı için ona cevap verdiğini belirten Övüç, "Kaldı ki kendi ülkemdeki Ermeni vatandaşlarımıza karşı kesinlikle böyle bir söylemim yoktur. Zaten daha sonra da bu hususta sosyal medyada bazı çevrelerin konuşmalarımı çarpıtmış olmaları sebebiyle beyanatta bulundum. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum." dedi.
Övüç, savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.
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