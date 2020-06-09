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Pakdemirli: 2347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 2347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz
 09 Haziran 2020 10:22
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Pakdemirli: 2347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz

ÖSYM, bugün KPSS 2020/7 tercih sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlar ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2347 personel ataması yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Pakdemirli, 2347 eve daha aş ve iş sağladıklarını söyledi.

İşte Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama

2347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz.

Yeni çalışma arkadaşlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum.

KPSS puanına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile 1277 Mühendis, 870 Veteriner Hekim, 150 Tekniker, 50 Teknisyen arkadaşımızın yerleştirmeleri yapılmıştır

Ülkemize hayırlı olsun
Memurlar.Net
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