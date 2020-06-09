Altı bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
|09 Haziran 2020 10:24
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Muratpaşa-Konyaaltı Falezleri Doğal Sit Alanı, Kepez ilçesinde Varsak Obruğu Doğal Sit Alanı, Manavgat ilçesinde Samanlık Deresi ve çevresi Doğal Sit Alanı ile Serik ilçesindeki Uçan 1 ve Uçan 2 Şelaleleri Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilerek, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescili yapıldı ve ilanına karar verildi.
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Madavans Vadisi ve Ahlat Sazlıkları Doğal Sit Alanı ile Van'ın İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde bulunan Erçek Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının da koruma statülerinin yeniden değerlendirilerek "kesin korunacak hassas alan" olarak tescili ve ilan edilmesi kararı alındı.
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