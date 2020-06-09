Erdoğan'dan Fahrettin Koca'ya: Bu rakamlar neden artıyor?
|09 Haziran 2020 10:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü MKYK toplantısında, Ayasofya müzesinin ibadete açılmasıyla ilgili olarak, "2 Temmuz'da alınacak bir Danıştay kararı var. 1934'te alınan Bakanlar Kurulu kararının iptali bekleniyor. Kararın ardından cami olarak ibadete açılacak" dedi. Erdoğan, kendisinin ve AK Partili hukukçu kurmayların da konuyu yakından takip ettiğini söyledi.
"Neden mesafeler ayarlanmıyor?''
Hürriyet'ten Erdinç Çelikcan'ın haberine göre: alan habere göre; Erdoğan toplantıda, normalleşme sürecinde parklardaki sosyal mesafenin korunmadığına ilişkin görüntülerle ilgili de konuştu. Erdoğan, "Neden mesafeler ayarlanmıyor? Mesafeye dikkat edin. Bu ancak toplumun duyarlı olmasıyla önlenebilir. Siz de duyarlı olun" diye uyarıda bulundu.
''Rakamlar neden artıyor''
Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, günlük koronavirüs tablosunda rakamlardaki dalgalanmaları da sorarak "Neden bu rakamlar artıyor" dedi. Fahrettin Koca ise rakamların daha önceki yoğun bakım ve entübe hastalardan kaynaklı olduğunu şu anda durumun stabil olduğunu söyledi.
Ölümlerin yüzde 98'i 65 yaş üstü
Toplantıda turizmle ilgili de bilgi veren Bakan Koca, Rusya ve Almanya gibi ülkelerle irtibat halinde olunduğunu ifade ederek, "Rusların yaz aylarında gelmesini bekliyoruz. Türkiye vaka konusunda dünya ortalamasında 85. sırada. Dolayısıyla turizm de çok iyi gidecek" dedi. Koca, ölümlerin yüzde 98'inin 65 yaş üstü olduğunu da belirtti.Veriler açıklandı... İyileşen hasta sayısında ciddi artış gerçekleşti
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