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Gaziantep'te 14 ev karantinaya alındı

Gaziantep'in Araban ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 ev karantinaya alındı.
 09 Haziran 2020 10:40
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Gaziantep'te 14 ev karantinaya alındı

Gaziantep'in Araban ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 ev karantinaya alındı.

Araban ilçesinde 2 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bu kişilerin temasta olduğu belirlenen 14 ev hakkında, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alındı.

Kararın ardından, 14 eve giriş ve çıkış yasaklanarak bölgeye uyarıcı yazı asıldı.

Anadolu Ajansı
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