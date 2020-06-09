Çanakkale açıklarında Türk kara sularına geri itilen 134 sığınmacı kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar kurtarıldı
|09 Haziran 2020 11:22
|Yazdır
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, 3 lastik botla Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.
Yunan sahil güvenlik unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği farklı ülkelere mensup sığınmacılardan 35'i Babakale, 52'si Sivrice, 47'si de Arıklı açıklarında tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alındı.
Kıyıya çıkarılan 134 kişi, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|At yarışları yeniden start veriyor
09 Haziran 2020 11:50
|Asker uğurlamasında 'drift'e 23 bin lira ceza
09 Haziran 2020 10:55
|Gaziantep'te 14 ev karantinaya alındı
09 Haziran 2020 10:40
|Bakan Karaismailoğlu açıkladı, pilot lisans sınavları başlıyor
09 Haziran 2020 10:20
|Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı
09 Haziran 2020 07:57
|Bazı ilçe emniyet amirliklikleri, ilçe emniyet müdürlüğü oldu
09 Haziran 2020 07:47
|Gaziantep'te toplantı ile gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
08 Haziran 2020 21:27
|Diyarbakır'da maskesiz dolaşmak yasaklandı
08 Haziran 2020 21:25
|Bir kişi 4000 kez şikayet etti, o yerler sit alanı ilan edildi!
08 Haziran 2020 20:54
|Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek
08 Haziran 2020 20:25