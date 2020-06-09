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Libya'da Türkiye'nin günlük ihtiyacını karşılayacak kuyular var

Darbeci Hafter'in kontrol altında tutmaya çalıştığı bölgede, ülkenin en büyük petrol ve doğalgaz tesisleri bulunuyor
 09 Haziran 2020 11:31
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Libya'da Türkiye'nin günlük ihtiyacını karşılayacak kuyular var

Afrika kıtasında en büyük petrol rezervlerine sahip ülke konumundaki Libya'da, hidrokarbon üretimi ve ihracatı son yıllardaki iç savaştan ciddi şekilde etkilendi.

Ülkenin doğusundaki darbeci Hafter'e bağlı milislerin, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya hükümetine siyasi baskı kurmak amacıyla petrol üretimini durdurmasının ülke ekonomisini uğrattığı zarar, 100 milyar doları aştı.

TÜRKİYE DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Hafter üzerinden petrol kaynaklarında hakimiyet kurmak isteyen Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Fransa'nın planını, Türkiye'nin hamlesi bozdu.

"HAFTER HER AN SÜRECİN DIŞINA ATILABİLİR"

Uluslararası tanınırlığa sahip meşru hükümetin Başbakanı Fayiz Es Serrac yönetiminin yanında kararlı bir şekilde duran Ankara, sağladığı İHA ve SİHA'larla ülkede savaşın seyrini değiştirirken, Hafter büyük zemin kaybına uğradı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı TRT ortak yayınında Libya'daki son durumu aktarırken, "Hafter her an sürecin dışına atılabilir. Gelişmeler onu gösteriyor." dedi.

HAFTER PETROL VE DOĞALGAZA YÖNELDİ

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Hafter'in hakimiyetinde tutmak istediği alanlar, zengin yer altı kaynaklarıyla dikkat çekiyor.

Akdeniz sahil şeridinde Sidre'den Bingazi'ye kadar 350 kilometre uzanan ve "Petrol Hilali" adı verilen bölgede Sidre, Ras Lanuf, Briga ve Zuveytine gibi ülkenin en büyük petrol ve doğalgaz tesisleri bulunuyor.

LİBYA'DA HANGİ BÖLGEDE GÜNLÜK NE KADAR PETROL ÇIKIYOR

Petrol Hilali'nde yapılan üretim, ülkedeki tüm petrol ihracatının yüzde 60'ını oluşturuyor. Buna göre, bölgedeki rafinerilerden Sidre 350 bin, Ras Lanuf 220 bin, Zuveytine 100 bin ve Briga 8 bin varil günlük üretim kapasitesine sahip.

Ülkede 19'uncu yüzyılın ikinci yarısında "kara altının" keşfedilmesinden bu yana petrol gelirleri, Libya ekonomisinin can damarını oluşturuyor.

Halihazırda Trablus yönetiminin kontrolündeki Mellite günlük 110 bin varil, Zaviye ise 150 bin varil üretim kapasitesine sahip.

TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK İHTİYACI

Türkiye'nin günlük petrol tüketimi ortalama 1 milyon varil. Libya'daki sadece iki petrol kuyusundan bu ihtiyaç rahatlıkla karşılanabilir.

TÜRKİYE, LİBYA'DA PETROL ARAYACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TP) yakın coğrafyada petrol arama ve üretimi yapan güçlü bir oyuncu haline geldiğini ifade ederek, Libya'da petrol arama faaliyetlerine başlayacaklarını söyledi.

Bakan Dönmez, TP'nin Libya'da petrol arama ve üretim çalışmaları için ruhsat başvurusunda bulunduğunu belirterek, "Libya ile yapılan mutabakat kapsamında ise 7 ruhsat alanı belirledik. 3-4 ay içerisinde önce sismik aramaları yapacağız, buradan alınan veriler değerlendirildikten sonra da lokasyon belirleyeceğiz." dedi.

GÜNLÜK 800 BİN VARİL PETROL ÜRETİM KAYBI

Hafter'in, 2014'ten bu yana yürüttüğü savaşın bir parçası olarak petrol üretimini de hedef alması, Libya için bugüne kadar milyarca dolar zarara neden oldu.

Libya Ulusal Petrol Kurumu verilerine göre, Petrol Hilali bölgesindeki üretim kesintileri, günlük 800 bin varil petrol üretim kaybı ve yaklaşık 55 milyon dolar zarar doğuruyor.
Anadolu Ajansı
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