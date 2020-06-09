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İstanbul havalimanlarında, 5 ayda 19 milyondan fazla yolcu uçtu

Bu yılın ocak ile mayıs döneminde İstanbul'daki tüm havalimanlarından toplam 150 bin 999 uçuş icra edildi- İstanbul, Sabiha Gökçen ve Atatürk havalimanlarından yapılan iç ve dış hat seferleriyle 19 milyon 347 bin 166 yolcu seyahat etti
 09 Haziran 2020 11:33
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İstanbul havalimanlarında, 5 ayda 19 milyondan fazla yolcu uçtu

- Bu yılın ocak ile mayıs döneminde toplam 150 bin 999 uçuşun icra edildiği İstanbul'daki havalimanlarından 19 milyon 347 bin 166 yolcu gidiş-geliş yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle haziran başında iç hat seferlerinin kademeli icra edilmeye başlandığı İstanbul'da 10 Haziran'dan itibaren dış hat uçuşlarının da yapılması bekleniyor.

Salgın nedeniyle bu yılın ocak-mayıs döneminde İstanbul, Sabiha Gökçen ve Atatürk havalimanlarının toplam sefer ile yolcu sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre azalma oldu.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'nda ocak ile mayıs ayları arasında iç hatta 2 bin 805, dış hatta 10 bin 322 sefer düzenlendi.

Bu havalimanından yılın ilk 5 ayında 13 bin 127 uçuş icra edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ocak-mayıs döneminde toplam 48 bin 417 sefer yapıldı. Bu uçuşların 28 bin 666'sı iç hat, 19 bin 751'i dış hatta icra edildi.

Aynı dönemde yolcular, İstanbul Havalimanı'ndan iç hatta 22 bin 551, dış hatta 66 bin 904 seferle seyahat etti.

Toplamda 89 bin 455 sefer, dünyanın yeni havacılık merkezi İstanbul Havalimanı'ndan icra edildi.

Bu yılın ocak ile mayıs döneminde İstanbul'daki tüm havalimanlarından iç hatta 54 bin 22, dış hatta 96 bin 977 olmak üzere toplam 150 bin 999 uçuş düzenlendi.

Geçen yılı aynı döneminde kentteki havalimanlarından 276 bin 673 seferin icra edildiği belirlendi.

Beş aylık dönemde yapılan sefer sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre 125 bin 674 azaldı.

Bu dönemde Türkiye'deki havalimanlarından yapılan 304 bin 121 seferin yüzde 49'u İstanbul'dan icra edildi.

- İstanbul Havalimanı'nda, 12 milyondan fazla yolcu uçtu

Atatürk Havalimanı, 6 Nisan 2019'da sona eren büyük taşınmanın ardından tarifeli seferlere kapatılırken özel ve kargo uçuşları buradan icra edilmeye devam ediliyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, ocak-mayıs döneminde, iç hatta 4 milyon 316 bin 729, dış hatta 2 milyon 727 bin 153 yolcu taşındı.

Bu dönemde, toplam 7 milyon 43 bin 882 yolcu, bu havalimanından düzenlenen gidiş-geliş seferleriyle seyahat etti.

İstanbul Havalimanı'nda, yılın ilk beş ayında 12 milyon 303 bin 284 yolcu ağırlandı. Yolcuların 3 milyon 112 bin 294'si iç hat, 9 milyon 190 bin 990'ı dış hatta İstanbul Havalimanı merkezli seferlerle uçtu.

Ocak-mayıs döneminde iç hatta 7 milyon 429 bin 23, dış hatta 11 milyon 918 bin 143 olmak üzere toplamda 19 milyon 347 bin 166 kişi İstanbul havalimanlarından seyahat etti.

Geçen yılın ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayında, İstanbul'daki tüm havalimanlarından 39 milyon 813 bin 384 yolcu geçti.

İstanbul'daki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısının geçen senenin aynı dönemine göre 20 milyon 466 bin 218 azaldığı belirlendi.

Türkiye'deki havalimanlarından seyahat eden toplam 33 milyon 701 bin 473 yolcunun yüzde 57'si İstanbul'dan icra edilen iç ve dış hat seferleriyle uçtu.
Anadolu Ajansı
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